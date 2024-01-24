أخبار الأهلي اليوم | أزمة إدارية كبيرة .. وأول هزيمة في 2024

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 24 يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء 24 يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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الأزمات لا تترك الأهلي .. مسؤول كبير يقرر الاستقالة بعد جدل الصفقات!

يبدو أن الاستقرار لا يعرف طريقه إلى النادي الأهلي السعودي أبدًا، حتى بعد العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

رئيس "يويفا" يسخر من مبررات كريستيانو رونالدو .. ويستفز السعوديين بـ"هروب" جوردان هندرسون

تحدث السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن المشروع الرياضي الضخم في المملكة العربية السعودية، وتأثيره على القارة العجوز. "اقرأ التفاصيل"

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كفى عبثًا .. السعودية ورياض محرز بريئان من دم الجزائر!

ليلة أخرى للنسيان في تاريخ الكرة الجزائرية كما هو الحال في السنوات الأخيرة، فلا جديد يذكر ولا قديم يعاد.. "اقرأ التفاصيل"

رئيس "يويفا" يحسمها رسميًا .. حقيقة مشاركة الهلال والنصر في دوري أبطال أوروبا وإقامة النهائي بالسعودية

كشف السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن حقيقة مشاركة الأندية السعودية، في مسابقة دوري أبطال أوروبا، خلال الفترة القادمة. "اقرأ التفاصيل"

الأهلي يخسر أمام الرجاء المغربي في دبي وديًا

تلقى فريق النادي الأهلي خسارة أمام نظيره الرجاء المغربي بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب ند شبا الرياضي، ضمن المعسكر الإعدادي المقام بالإمارات حاليًا.

وقام المدرب الألماني ماتياس يايسله بالاعتماد على 22 لاعبًا على مدار شوطي المباراة الودية، التي خسرها الراقي بهدف دون رد أحرزه اللاعب نوفل الزرهوني.

وتعد هزيمة الأهلي أمام الرجاء هي الأولى للفريق خلال عام 2024، حيث لعب مباراة ودية أمام أندرلخت البلجيكي وتعادل فيها سلبيًا.

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