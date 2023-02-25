أخبار الأهلي اليوم | أخبار سعيدة في التدريبات .. وثلاثي في التشكيل المثالي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 25 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 25 فبراير 2023.

خبر سعيد بشأن علي الأسمري

شهدت تدريبات فريق النادي الأهلي اليوم السبت، عودة علي الأسمري مرة أخرى، بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة التي تعرض لها، ليقترب من المشاركة مع الفريق في المباريات الرسمية.

وكان الأسمري يعاني من إصابة بالتهاب في الركبة اليمنى، تعرض لها خلال ودية الأهلي أمام جدة يوم 19 يناير الماضي.

بودبوز يبدأ الركض حول الملعب

بدأ الجزائري رياض بودبوز الركض حول الملعب، مما يعني أن إصابته ليست بالخطيرة، عكس ما تم إشاعته خلال الفترة الماضية.

وكان الأهلي قد أكد على أن الإصابة التي تعرض لها بودبوز مجرد كدمة في القدم اليسرى، ولا يوجد شروخ أو كسور بها.

ثلاثي أهلاوي في التشكيل المثالي للجولة في دوري يلو

شهد التشكيل المثالي لفريق الجولة في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي، تواجد 3 لاعبين من النادي الأهلي.

وتواجد كلًا من المدافع باستوس كويسانجا، ولاعب الوسط نيكولاس ميليسي، بالإضافة إلى صانع الألعاب رياض بودبوز.