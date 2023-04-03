أخبار الأهلي اليوم | "أتمنى مصالحة جمهور الراقي" وإنجاز خارج الملعب

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين الموافق الثالث من أبريل 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الإثنين، الموافق الثالث من أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

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المعلق مشاري القرني: أتمنى مصالحة جمهور الأهلي

تحدث المعلق الرياضي مشاري القرني عن تعليقه على مواجهة الأهلي والشباب، في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف ومن ثم هبط الراقي لدوري يلو.

وقال القرني، خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب SBC": "تمنيت لو لم أعلق على هذه المباراة، لأنها مؤلمة جدًا، حاولت التعليق بوصف يليق بقيمة الأهلي، ربما تضايق الكثير مني وقتها، وقدّر البعض الموقف، لكن حقًا إذا هدمت القلعة، يمكن إعادة بناءها، وأتمنى حال عودة الأهلي أن أعلق على أول مباراة له في دوري المحترفين، كي أعوض جمهوره العظيم".

رغم تواجده في دوري يلو .. الأهلي يتعاقد مع شركة ملابس عالمية

لم يمنع تواجد النادي الأهلي في دوري الدرجة الأولى السعودي الإدارة من تحقيق إنجاز ملفت بالتعاقد مع شركة الملابس العالمية "أديداس" لتصميم ملابس الفريق الأول والفرق السنية للمواسم القادمة. (طالع التفاصيل)

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الجبلين والأهلي؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستضيف استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في مدينة حائل مباراة الجبلين والأهلي، والتي تقام ضمن مباريات الجولة 27 من منافسات موسم 2022-23 لمسابقة دوري يلو "دوري الدرجة الأولى السعودي". (طالع التفاصيل)

ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الجبلين والأهلي؟

بالتأكيد يرغب الكثير من جمهور الفريقين في حضور المباراة المرتقبة، ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة الجبلين والأهلي، وما هي الأسعار وغيرها؟ (طالع التفاصيل)

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