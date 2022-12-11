أخبار الأهلي اليوم | انتصار ثماني للشباب .. واستعادة ذكريات جروس

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 11 ديسمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 11 ديسمبر 2022.

شباب الأهلي ينتصرون بثمانية أهداف

حقق فريق النادي الأهلي تحت 19 عامًا، الفوز على فريق الأنصر، ضمن منافسات الدوري الممتاز للشباب.

وشهدت المباراة تسجيل اللاعب ياسين الزبيدي 4 أهداف "سوبر هاتريك"، ومراد خضري 3 أهداف "هاتريك"، وسلطان السريحي هدف واحد.

مفاجأة .. وكيل لاعبين سعودي: ثنائي المغرب فضل مصر وتركيا على السعودية

فجر وكيل اللاعبين السعودي غرم العمري مفاجأة من العيار الثقيل حول رفض ثنائي المنتخب المغربي الانتقال للدوري السعودي، موضحًا أن المهمة ستصير أصعب بعد تألقهم في كأس العالم قطر 2022. "اقرأ التفاصيل"

المسيليم يستعيد ذكريات جروس

نشر ياسر المسيليم حارس مرمى النادي الأهلي، فيديو يستعيد به ذكريات المدرب السابق للراقي؛ السويسري كريستيان جروس، عبر حسابه على تطبيق سناب شات.

الفيديو الذي نشره المسيليم، يجمعه بالمدرب المساعد لجروس؛ لوران الذي يعمل حاليًا مع نادي نجران السعودي.