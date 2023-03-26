أخبار الأهلي اليوم | الضربات مستمرة .. ودعوات من داخل الحرم لجمهور الراقي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأحد الموافق الـ26 من مارس 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأحد، الموافق الـ26 من مارس 2023، وما يدور حول الفريق.

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الضربات لا تتوقف .. قضية جديدة تُطارد الأهلي!

أصبح الأهلي الآن في وضع لا يُحسد عليه، بعد سلسلة القضايا التي يُعاني منها مؤخرًا، لتنضم لها قضية جديدة قد يتعرض فيها الراقي لعقوبة جديدة. (طالع التفاصيل)

دعوة من داخل الحرم

يتعلق جمهور الأهلي بأي أمل لعودة ناديه وانتشاله من الأزمات الغارس بها، حتى أصبح جمهوره لا ينساه أثناء أداء مناسك العمرة والفرائض الدينية.

أحد الأطفال ظهر بزي الإحرام، متوجهًا إلى الله بإدخال السرور على قلب كل مشجع أهلاوي.

"افرضوا الوصاية على الأهلي"

لم يجد الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز حلًا إلا المطالبة بفرض الوصاية على الراقي، بعدما تراكمت عليه القضايا الخارجية.

هذه القضايا تسببت في حرمانه من التعاقدات لفترتين مقبلتين، في قرار نهائي غير قابل للاستئناف من قبل فيفا.

وكتب الجماز، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أعتقد أن الوقت قد حان لفرض الوصاية الرسمية على الأهلي . مايحدث غير معقول ولا مقبول".

بطولة الصالات | سيدات النصر تجلدن النسور والاتحاد والأهلي تنتظرن دورهن

افتتحت بطولة الصالات السعودية للسيدات أمس السبت، مبارياتها بتسع مباريات، شهدت منافسة حامية منذ بدايتها. (طالع التفاصيل)

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