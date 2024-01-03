أخبار الأهلي اليوم | الرد على عرض الأتراك .. وأزمة قانونية مفاجئة بسبب الشعار

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق الثالث من يناير 2024م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الثالث من يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مفاجأة | شعار الأهلي في خطر .. الراقي متورط قانونيًا بسبب "السيف والنخلة"

في مفاجأة من العيار الثقيل.. تورط النادي الأهلي السعودي، في أزمة جديدة "غير متوقعة"، خلال الساعات القليلة الماضية؛ وذلك على هامش منافسات الموسم الحالي 2023-2024 (طالع التفاصيل).

"رفض بيع نجمه إلى جلطة سراي" .. الأهلي ينتقم من الأتراك بعد أزمة كأس السوبر!

اتخذ مسؤولو النادي الأهلي السعودي، قرارًا حاسمًا؛ بعد أزمة كأس السوبر التركي، الذي كان من المقرر أن يُقام على أراضي المملكة، بين جلطة سراي وفنربخشه، مساء يوم الجمعة الماضي (طالع التفاصيل).

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ردًا على الانتقادات .. نجم الأهلي يحرج الجماهير بـ"مقارنة نفسه" مع كريستيانو رونالدو

من فترة لأخرى.. يحرص أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، على الرد عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، على الانتقادات الجماهيرية التي يتعرض لها (طالع التفاصيل).

"محمد صلاح للهلال ومفاجأة جواو فيليكس وضم 7 أسماء عالمية" .. خطة السعودية في 2024

العالم أجمع أصبح يُتابع سوق الانتقالات في المملكة العربية السعودية، عن قرب؛ بعد الدعم الهائل من القيادة للقطاع الرياضي، والتي أسفرت عن التعاقد مع العديد من النجوم التاريخيين، في مقدمتهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو (طالع التفاصيل).

من خليفة سلمان الفرج إلى ثنائي الهلال والنصر الأفضل .. قائمة مانشيني الآسيوية "مخالفة لوعوده"!

في ظل الطفرة الهائلة التي تشهدها الرياضة السعودية، يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؛ للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2023، التي تستضيفها الدوحة القطرية، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024 (طالع التفاصيل).

مصالحة، تحرير وإنقاذ سُمعة .. كأس أمم إفريقيا فرصة النجوم لإنقاذ أنفسهم

تنطلق في الـ14 من يناير الجاري بطولة كأس أمم إفريقيا للمنتخبات وسط توقعات بمنافسة شرسة على اللقب بين عدة فرق أبرزها مصر والمغرب وتونس وغانا والكاميرون بجانب البلد المضيف كوت ديفوار (طالع التفاصيل).

SHAHID