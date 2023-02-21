أخبار الأهلي اليوم | الأرز واللحم يُثيران دهشة بيتسو موسيماني، ورقص مودو بارو

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 21 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 21 فبراير 2023.

الطعام السعودي يُثير دهشة موسيماني

أبدى بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي دهشته من الطعام السعودي التقليدي الذي يُقدم للاعبين والمدربين عقب المباريات.

ونشر المدرب الجنوب إفريقي مقطع فيديو يُظهر تقديم وجبة الغذاء للاعبين والجهاز الفني عقب الفوز على أحد يوم أمس، وتكونت الوجبة من الأرز واللحم وهو الطعام التقليدي في السعودية.

موسيماني كتب معلقًا عبر تويتر "وجبة ما بعد المباراة في السعودية" مع إضافة بعض الرموز التعبيرية التي تدخل على الدهشة.

موسيماني بعد الفوز على أحد: العملاق النائم يُجيب بعد الهمس له

أعاد موسيماني المدير الفني للأهلي نشر مقطع فيديو يحمل إشادة بالفريق بعد الفوز على أحد ووصف الأمر بأنه رد فعل من العملاق النائم بعد الهمس له.

إذ كتب عبر تويتر "نهمس للعملاق النائم وهناك إجابة، دعونا نسير في تلك الرحلة ببطء، خطوة بخطوة، وإن شاء الله سوف نصل".

بارو يرقص مع أهازيج الأهلاوية

نشر الإعلامي وليد سعيد مقطع فيديو يظهر خلاله مهاجم الأهلي مودو بارو وهو يرقص عقب نهاية مباراة الأهلي أمام أحد يوم أمس على أهازيج الجمهور الأهلاوي.

المهاجم الجامبي تفاعل مع هتافات وأهازيج الأهلاوية خلال خروجه من الملعب كما يظهر في الفيديو أدناه.

جمهور الأهلي نجح في الاختبار

قال الناقد الرياضي حاتم خيمي أن هبوط الأهلي لدوري يلو كان أشبه باختبار حب وانتماء الجمهور لناديه، وقد نجح تمامًا.

وأضاف عبر برنامج كورة "هبوط الأهلي كان بمثابة اختبار لمدى "غلاوة" النادي لدى جمهوره، وقد نجحت الجماهير في الاختبار تمامًا".