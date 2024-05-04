أخبار الأهلي اليوم | استعدادات خاصة لكلاسيكو الهلال .. ويايسله يراقب فيجا

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم السبت 4 مايو 2024

SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم السبت 4 مايو 2024..

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"على الأهلي عد الجمايل" .. الهلال يلامس لقب دوري روشن بفوز كبير أمام التعاون

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلسلة انتصاراته في دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ بالفوز على التعاون، مساء اليوم الجمعة، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة 30. "اقرأ التفاصيل"

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ما هو تاريخ مواجهات الهلال والأهلي في الدوري السعودي والبطولات المختلفة؟

ينتظر الكل مواجهة قوية ستجمع بين الهلال والأهلي في الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

موعد مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع... "اقرأ التفاصيل"

يايسله يضع برنامج خاص للكلاسيكو ويطمئن على فيجا

بدأ فريق النادي الأهلي الاستعداد لمواجهة نظيره الهلال مساء الإثنين المقبل، حيث وضع المدرب الألماني ماتياس يايسله برنامج خاص للاعبين من أجل تنفيذه.

وكشفت صحيفة "الرياضية" أن يايسله سيقوم بفرض تدريبات على حصتين، الأولى صباحية والأخرى مسائية لياقية وفنية.

وأضافت الصحيفة أن يايسله يقوم بمتابعة حالة جابري فيجا، من أجل تحديد إمكانية مشاركته في الكلاسيكو أمام الهلال من عدمها.

استعدادات خاصة من جماهير الأهلي لكلاسيكو الهلال

كشفت صحيفة "الرياضية" عن استعدادت رابطة جماهير النادي الأهلي، لمباراة الهلال التي ستقام على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وأضافت الصحيفة أن جماهير الأهلي ستقوم بتيفو في كامل واجهة الملعب، بالإضافة إلى بنر كبير خلف المرمى، وستطلق الرابطة حملة بعنوان "أخضر بالأخضر".

SHAHID