أخبار الأهلي اليوم | اتهامات لموسيماني ومجاملة هيثم عسيري

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس، الموافق 15 من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق.

Shahid

الأهلي يتعادل أمام العين

عودة صادمة للأهلي في دوري يلو السعودي للدرجة الأولى، إذ تعادل سلبيًا دون أهداف أمام العين، ضمن مؤجلات الجولة الـ11.

هذا التعادل رفع رصيد الراقي للنقطة 16 ليحتل المركز السادس في جدول الترتيب، فيما يأتي العين في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد تسع نقاط فقط.

"إلى متى ستستمر مجاملة هيثم عسيري"

يرى سلطان خميس؛ المحلل بالقنوات الرياضية السعودية، أن بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي، يجامل هيثم عسيري؛ لاعب الفريق، بالمشاركة في المباريات.

واتهم خميس، عسيري بالعشوائية في الملعب، والتسبب في بطء هجمة فريقه، مطالبًا بضرورة التعاقد مع مهاجم في الميركاتو الشتوي المقبل.

"الأهلي فوق خلافاتك" .. الجمهور يطالب موسيماني بكشف المستور بعد التعادل أمام العين

هاجم عدد من إعلاميي الأهلي وجماهيره، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للفريق، عقب التعادل أمام العين، متسائلين عن خلافاته مع اللاعب رياض بودبوز. (طالع التفاصيل)