أخبار الاتحاد اليوم | هجوم شرس على عبد الرحمن العبود وهدية مميزة لمنصور البلوي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الإثنين الموافق الـ27 من فبراير 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الإثنين، الموافق الـ27 من فبراير 2023، وما يدور حول الفريق.

طرح تذاكر مواجهة الاتحاد والخليج

أعلن نادي الخليج طرح تذاكر مواجهته أمام الاتحاد، اليوم الإثنين، والتي من المقرر أن تقام في الثالث من مارس المقبل، ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

وحدد الخليج 40 و60 ريالًا كسعرًا للتذاكر الموحدة، و700 ريال للفضية، وألف ريال للذهبية.

الاتحاد وسيلة للنجاح

استغل أحد التلاميذ عشق معلمه لنادي الاتحاد، ليتوسل إليه به، كي ينجح في الاختبارات.

وانتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لورقة اختبار، كتب بها التلميذ: "أستاذ إن شاء الله الاتحاد يأخذ الكأس ساعدني، ما ذاكرت".

جدير بالذكر أن العميد توج مؤخرًا بطلًا للسوبر السعودي، وينافس على كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ يلتقي بالفيحاء في دور ربع النهائي، في 13 من مارس المقبل.

البكيري يهاجم العبود

انتقد الإعلامي الرياضي محمد البكيري، عبد الرحمن العبود؛ جناح الاتحاد، بعد تمرده على الفريق مؤخرًا، مطالبًا بوقفة جادة أمام تصرفات بعض اللاعبين السعوديين.

وقال البكيري، خلال تصريحاته لإذاعة "ألف ألف": "فريقه ينافس على بطولة الدوري، مدربه يراهن عليه، والإدارة والجمهور يراهنان عليه، لكن العبود لم يحترم أحد ولم يقدر أحد، وحتى لم يحترم العقد الموقع معه، لا أعلم هذا استهتار أم لا مبالاة أم تعالي أم تمرد؟!، لا يوجد لاعب سعودي أكبر من الكيانات، لكن مشكلة بعضهم أنه ينتفخ بالأنا، ويعتقد أن الفريق بدونه لا شيء".

وأضاف: "يجب أن يوضح حل لمثل هذه المواقف، وأعتقد نونو سانتو اتخذ إجراءً صارمًا ضد اللاعب واستبعده من المباريات الأخيرة".

هدية بصمة اتحادي لمنصور البلوي

قامت مجموعة "بصمة اتحادي" بزيارة منصور البلوي؛ رئيس نادي الاتحاد، وإهدائه هدية خاصة، ترمز لفترته مع العميد.

هدية المجموعة لرئيس العميد الأسبق شملت لوحة موزاييك بصورته، ونموذج مفتاح الاتحاد، مزينًا بأعضاء إدارته والإنجازات التي تحققت في عهده.

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