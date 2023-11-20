أخبار الاتحاد اليوم | نيوكاسل يستهدف نجم العميد، وحقيقة تدخل بنزيما في إقالة سانتو

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 20 نوفمبر 2023
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نيوكاسل يسعى خلف جوتا
أفادت صحيفة دايلي ريكورد أن نيوكاسل الإنجليزي يسعى لضم جوتا جناح الاتحاد خلال يناير القادم.
الصحيفة أوضحت أن اللاعب خارج حسابات النادي وهناك ترحيب بخروجه بالإعارة خلال الانتقالات الشتوية، ويُعد نيوكاسل إحدى الوجهات المحتملة بجانب أندية أخرى أبرزها توتنهام.
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فيديو | اللذيذ يكشف تفاصيل تدخل بنزيما في إقالة نونو سانتو وموقف جوتا في الاتحاد
تحدث سعد اللذيذ، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين والرئيس التنفيذي المكلف، عن أزمة البرتغالي جوتا في نادي الاتحاد، وكافة التفاصيل المتعلقة بتدخل الفرنسي كريم بنزيما في إقالة البرتغالي نونو سانتو من تدريب "العميد".
فيديو | حُدد موعد اجتماعه بلاعبي الاتحاد .. مارسيلو جاياردو يصل جدة
وصل مدرب الاتحاد الجديد، مارسيلو جاياردو، مدينة جدة مساء اليوم الأحد لبدء مغامرته رسميًا مع الفريق، حيث سيخلف البرتغالي نونو سانتو.
تحذير إلى رونالدو وميتروفيتش .. مدرب الاتحاد الجديد مُحرض على كسر كاحل المنافسين!
أعلن الاتحاد مؤخرًا تعاقده مع مارسيلو جاياردو لتدريبه عقب إقالة نونو سانتو نظرًا لتراجع الأداء والنتائج والخلافات مع اللاعبين خاصة كريم بنزيما وعبد الرحمن عبود، ويبدو أن نجوم دوري روشن السعودي مطالبون بالحذر والقلق على أقدامهم من فلسفة المدرب الجديد، وعلى رأسهم الثنائي كريستيانو رونالدو وأليكساندر ميتروفيتش.
بشرى للاتحاد والأهلي .. اللذيذ يكشف حقيقة تساوي الدعم المالي لأندية الصندوق
كشف سعد اللذيذ، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين والرئيس التنفيذي المكلف، حقيقة تساوي مقدار الدعم المالي المقدم من برنامج الاستقطاب لأندية صندوق الاستثمار، الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.
فيديو | اللذيذ يفجر مفاجأة بشأن صفقتي رونالدو ونيمار وتحمل النصر والهلال لقيمتهما!
كشف سعد اللذيذ، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين والرئيس التنفيذي المكلف، عن تفاصيل مثيرة تخص صفقتي انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر، والبرازيلي نيمار إلى الهلال.