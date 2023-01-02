أخبار الاتحاد اليوم | نفاذ تذاكر الكلاسيكو، والتشكيل الأفضل في 2022

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 2 يناير 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 2 يناير 2022.

بيع 50 ألف تذكرة لكلاسيكو الاتحاد والهلال

أعلن الاتحاد يوم أمس طرح تذاكر مواجهة الهلال في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي للجمهور، وسرعان ما تهافت العشاق على شراء التذاكر.

وحتى كتابة تلك السطور وقبل موعد المباراة بـ3 أيام، تُلعب الخميس القادم في جدة، تم بيع ما يقرب من 50 أالف تذكرة.

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وقد أوضح الإعلامي علاء سعيد أن جميع التذاكر الموحدة نفذت بالفعل والمتبقي حاليًا هي التذاكر الخاصة بالجمهور الهلالي.

الاتحاد يستأنف تدريباته استعدادًا للهلال

يستأنف الاتحاد اليوم تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة الهلال في الدوري والتي يهدف من خلالها للفوز والاقتراب أكثر من الصدارة.

كان المدرب نونو سانتو قد منح اللاعبين راحة من المران يوم أمس عقب الفوز على أبها يوم السبت الماضي.

غياب ثلاثي الأخضر عن الكلاسيكو

سيغيب ثلاثي الاتحاد، عوض الناشري ومدالله العليان وأحمد بامسعود، عن مواجهة الهلال يوم الخميس القادم في جدة بسبب تواجدهم في البصرة مع المنتخب السعودي المشارك في خليجي 25.

كان سعد الشهري المدير الفني للمنتخب الأولمبي السعودي قد استدعى الثلاثي للمشاركة مع الأخضر في خليجي 25 الذي سينطلق في البصرة العراقية خلال يناير الجاري.

التشكيل المثالي للدوري السعودي لعام 2022

تواجد 4 لاعبين من الاتحاد في التشكيل المثالي للدوري السعودي للعام الماضي.

Shahid