أخبار الاتحاد اليوم | مفاجأة صادمة عن نجولو كانتي ورسالة عبدالرزاق حمدالله تستفز الاتحاديين

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأحد الموافق الرابع من أغسطس 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأحد الموافق الرابع من أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.

نجولو كانتي يصدر فرمانًا للهروب من السعودية .. لكن أحدهم يتدخل وينقذ الاتحاد من يد برشلونة!

ظل نادي برشلونة الإسباني أحد التهديدات الكبرى لنظيره الاتحاد السعودي طوال الفترة الماضية، في ظل أنباء مساعيه لخطف نجم الوسط الفرنسي نجولو كانتي، لكن يبدو أن تلك التهديدات قد تلاشت. (طالع التفاصيل)

"وجبة غداء" تقرب الاتحاد من نجم أولمبياد باريس .. المفاوضات عادت بقوة!

جدد الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي بنادي الاتحاد، اهتمام ناديه بحسم صفقة ارتبطت كثيرًا بالانتقال إلى صفوف العميد، في موسم الميركاتو الصيفي، لينضم إلى كتيبة المدير الفني الفرنسي لوران بلان. (طالع التفاصيل)

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صورة حمد الله توحي بشعوره بالحرية .. نجم الشباب يفاجئ جماهير الاتحاد برسالة "جثث الحرب"!

"هل يقصد الاتحاد؟"، سؤال بات يحير جماهير العميد تجاه رسالة مثيرة للجدل، نشرها الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، المنتقل حديثًا إلى صفوف الشباب، خلال موسم الميركاتو الصيفي، عبر حسابه على منصة (إنستجرام). (طالع التفاصيل)

خسارة رابعة أمام ريال بيتيس

تلقى الاتحاد هزيمة جديدة خلال معسكر الإعداد الحالي في إسبانيا، هذه المرة أمام ريال بيتيس الإسباني برباعية مقابل هدف وحيد.

هدف النمور الوحيد سجله الوافد الجديد موسى ديابي قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، ليدرك التعادل بعد تقدم أيتور رويبال للفريق الإسباني.

لكن في الشوط الثاني أحرز ريال بيتيس ثلاثية عن طريق نبيل فقير، مارك روكا وخوان ميجيل.

هذه الهزيمة هي الرابعة للاتحاد في هذا المعسكر، بعد السقوط أمام إلتشي وإشبيلية الإسبانيين (2-0) و(1-0) على الترتيب، وكذلك أمام فارينزي البرتغالي (3-1)، وإن كانت الأخيرة لم تكتمل في ظل إلغائها على إثر الشغب الجماهيري.