أخبار الاتحاد اليوم | مراهق يهدد مستقبل المعيوف .. ونسف الاتفاق مع ناتشو!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم السبت 15 يونيو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم السبت 15 يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.

"خطة إسبانية" وراء اختيار الاتحاد كأول آسيوي يواجه إشبيلية على كأس أنطونيو بويرتا

أعلن نادي الاتحاد، عن خوض الفريق الأول لكرة القدم، مباراة تجريبية أمام إشبيلية الإسباني، على لقب كأس أنطونيو بويرتا، والتي ستقام على ملعب رامون سانشيز بيثخوان، في 26 يوليو المُقبل. "اقرأ التفاصيل"

بلانيس يستعد للقرار الصعب .. "مراهق" يهدد بطرد عبدالله المعيوف من الاتحاد!

بات مصير الحارس المخضرم عبدالله المعيوف، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، "غامضًا" للغاية. "اقرأ التفاصيل"

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الطريق مفروش أمام النصر .. تلميح إسباني ينسف أنباء الاتفاق بين ناتشو والاتحاد!

أصبحت صفقة انتقال النجم الإسباني ناتشو فيرنانديز، لاعب ريال مدريد، إلى الدوري السعودي محل جدل كبير. "اقرأ التفاصيل"

أبو الشامات يعلن موقفه بوضوح ويرد على عروض النصر والأهلي والاتحاد

استقر محمد أبو الشامات، لاعب القادسية، على وجهته المستقبلية، بعدما قرر الرحيل عن ناديه وقبول أحد العروض التي تلقاها من كبار الدوري السعودي. "اقرأ التفاصيل"

صفقة ناتشو تفضح ارتباك الاتحاد.. العميد يترك الأمر في يد المدرب الجديد!

"لا توجد فرصة"، بهذا الوصف، تم الكشف عن تطورات مفاوضات نادي الاتحاد مع الدولي الإسباني ناتشو فيرنانديز، قائد ريال مدريد، والذي يبدو أن وصلت إلى طريق مسدود. "اقرأ التفاصيل"