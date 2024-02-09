أخبار الاتحاد اليوم | محاولة جديدة مع محمد صلاح .. وإصابة جديدة لنجم العميد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة 9 يناير 2024م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الجمعة 9 يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كريم بنزيما يخالف قرارات مارسيلو جاياردو مجددًا في الاتحاد .. ولكن!

مرة أخرى.. خالف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، قرارات الأرجنتيني مارسيل جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

إصابة جديدة تمنع الناشري من العودة

كشفت صحيفة "الرياضية" عن أن عوض الناشري لاعب الفريق، عانى من آلام أسفل البطن، جعلته يوقف برنامجه التأهيلي، والدخول إلى التدريبات الجماعية، بعد أن كان قريبًا من العودة.

وأضافت الصحيفة أن الناشري قد يُجري عملية جراحية خارج السعودية، حيث ينتظر التأكيد من الفريق الطبي في النادي.

رومارينيو يقضي إجازته لرفع لياقته البدنية

قضى النجم البرازيلي رومارينيو الإجازة التي حصل عليها من مدربه مارسيلو جاياردو، بتدريبات لياقية مع مدربه الشخصي إيرك.

وحرص رومارينيو على رفع اللياقة البدنية، من خلال تدريبات لياقية تحت إشراف مدربه إيرك.

الاتحاد سيحاول مجددًا لضم محمد صلاح

كشفت شبكة ESPN عن أن نادي الاتحاد سيحاول مجددًا للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح من صفوف ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الشبكة على أن الاتحاد فشل في ضم صلاح في الصيف الماضي، ليحاول مرة أخرى ضمه خلال صيف 2024.

SHAHID