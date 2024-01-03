أخبار الاتحاد اليوم | مأزق لويز فيليبي، وحسم مستقبل أحمد حجازي

تامر أبو سيدو
Ahmed HegaziAhmed Hegazi Twitter
Al Ittihadدوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 3 يناير 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 3 يناير 2024

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