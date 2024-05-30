أخبار الاتحاد اليوم | مارسيلو جروهي يخرج عن صمته، ومدرب فرنسي لخلافة جاياردو!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 30 مايو 2024
نجم روما مستهدف من عدة أندية سعودية
الانضباط ترفض شكوى الاتحاد ضد مالكوم، لاعب الهلال، قبل نهائي كأس الملك..
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هل سيتم عقاب جماهير الاتحاد؟
"الهلال أول من هنأ الاتحاد بتحقيق دوري روشن"
هل يرحل مهاجم الاتحاد؟
الاتحاد مازال يبحث عن مدرب لخلافة جاياردو
دور الـ16 في انتظار نجم العميد السابق ورفاقه..
بعد نفيه مفاوضاته مع كريم بنزيما .. رئيس فنربخشه يستهدف نجم النصر!
هل ينتقل نجم النصر إلى فنربخشه التركي؟
"اللقطة لا تتضمن أي إساءة" .. قانوني: قرار الانضباط في قضية مالكوم والاتحاد مُخالف للائحة!
الانضباط ترفض شكوى الاتحاد ضد مالكوم، لاعب الهلال، قبل نهائي كأس الملك..
رومان سايس: الشباب جعلني أرى الشمس ورونالدو يصعب تكراره.. وحمد الله أفضل من بونو!
سايس يختار نجم الأهلي كأفضل لاعب عربي في العالم..
سر ابتسامته الساخرة أمام حمدالله وأسباب انهيار الاتحاد .. مارسيلو جروهي يخرج عن صمته
جروهي قد يعود مجددًا إلى الاتحاد!
رسميًا .. عقوبة جديدة على الاتحاد ورد صادم من لجنة الانضباط بشأن شكوى مالكوم وسعود عبدالحميد
أتى الخبر اليقين بعد جدل اليومين الماضيين..
سيطرة هلالية ورونالدو يخطف واحدة .. توزيع جوائز الأفضل في دوري روشن 2023-24
تعرف على أصحاب جوائز الأفضل في دوري روشن
اختفاء على الهواء و"حاقد على النصر" .. ميزان سمير عثمان بين العدل وإثارة الجدل في تحكيم الكرة السعودية
شاهد أكثر اللقطات المثيرة للجدل للمحلل سمير عثمان