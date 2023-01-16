أخبار الاتحاد اليوم | كواليس رحلة حفر الباطن، وخطف هدف الأهلي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 16 يناير 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 16 يناير 2022.

الاتحاد يُحاول خطف هدف الأهلي

أفادت مصادر صحفية أن الاتحاد يُراقب عن كثب وضعية محمد الكويكبي نجم الاتفاق تمهيدًا للتقدم بعرض لضمه خلال الصيف القادم.

اللاعب السعودي ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى الأهلي، حيث أشارت بعض المصادر إلى بقاء موافقته فقط لإتمام الصفقة، لكن المسؤولين في العميد لم يرفعوا الراية البيضاء بعد ويُحاولون خطف الصفقة من جارهم.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

بيع أكثر من 11 ألف تذكرة لمواجهة الفيحاء

رغم بقاء يومين ونصف تقريبًا على انتهاء فترة طرح تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء في جدة ضمن الجولة القادمة من دوري روشن السعودي يوم الخميس القادم، إلا أن عدد التذاكر المباعة تخطى حاجز الـ11 ألف تذكرة.

إذ وصل العدد حتى كتابة تلك السطور 11188 تذكرة.

شاهد كواليس رحلة الاتحاد إلى حفر الباطن

حقق الاتحاد انتصارًا ثمينًا على الباطن خارج ملعبه في آخر جولات دوري روشن السعودي.

حساب النادي على تويتر نشر مقطع فيديو لكواليس رحلة الفريق إلى حفر الباطن، شاهد أدناه ..

نجم الموسم الواحد أم أسطورة؟ من هو حمدالله!

مقال يتحدث عن هداف الاتحاد وتواجده بين المقصلة والتمجيد.

نجم الموسم الواحد أم أسطورة؟ .. عبد الرزاق حمد الله بين المقصلة والتمجيد

Shahid