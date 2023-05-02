أخبار الاتحاد اليوم | قرار غريب من نونو سانتو، وجاهزية رومارينيو للتعاون

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 2 مايو 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 2 مايو 2023.

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نونو سانتو يستبعد الشمراني من رحلة بريدة

استبعد نونو سانتو المدير الفني للاتحاد المدافع حمدان الشمراني من قائمة الفريق المسافرة إلى بريدة لمواجهة التعاون مساء غدٍ الأربعاء في دوري روشن السعودي.

قرار سانتو أثار جدلًا كبيرًا في السوشيال ميديا خاصة مع غياب الظهير الأيسر الأساسي، زكريا هوساوي، وانتهاء موسمه بسبب إيقافه 6 مباريات من لجنة الانضباط.

رومارينيو وطارق حامد جاهزان لمواجهة التعاون

تأكدت جاهزية الثنائي رومارينيو وطارق حامد لمواجهة التعاون يوم غدٍ الأربعاء بعد تعافيهما من الإصابة البسيطة التي لحقت بهما مؤخرًا وأبعدتهما عن مران أول أمس مع الفريق.

وتنفس المدرب نونو سانتو الصعداء بتلك العودة خاصة لقيمة اللاعبين الكبيرة وجهدهما الواضح مع الفريق.

الاتحاد يتدرب عصرًا ثم يسافر لبريدة

غير المدرب نونو سانتو موعد المران اليوم الثلاثاء وجعله ينطلق عند الثالثة عصرًا، وذلك بسبب التوجه إلى بريدة مساءً استعدادًأ لمواجهة التعاون.

الفريق سيُنهي تدريبه ثم يتجه للمطار فورًا.

سانتو مدرب الشهر في إبريل

فاز نونو سانتو المدير الفني للاتحاد بجائزة مدرب الشهر في الدوري السعودي لشهر إبريل الماضي، ليحافظ بذلك على الجائزة بعد فوزه بها خلال مارس الماضي.

وأوضحت الجنة الفنية في رابطة دوري المحترفين أن اختيار سانتو جاء طبقًا لنتائج الاتحاد في الجولات الـ22 والـ23 والـ24، وذلك بحسب المعايير الفنية والإحصائية التي اعتمدتها اللجنة.

متاعب الاتحاد تزداد قبل رحلة القصيم

الاتحاد سيواجه التعاون غدًا الأربعاء في دوري روشن السعودي، ومتاعب الفريق زادت قبل الرحلة نحو القصيم.

محظوظ؟ مصاعب الاتحاد تزداد قبل مواجهة التعاون

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