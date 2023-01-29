أخبار الاتحاد اليوم | غرامة تأخير على النمور .. والتشكيل المتوقع لنهائي السوبر

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 29 يناير 2023

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الأحد 29 يناير 2023.

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معادلة رقم الدوسري والفرج والشهراني .. تحدٍ خاص لحمد الله في نهائي السوبر

خطوة واحدة تفصل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله عن التتويج بأول بطولة له مع نادي الاتحاد السعودي، عندما يخوض الليلة، نهائي كأس السوبر السعودي. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | وسط البرد القارس .. تيفو ناري لجمهور الاتحاد في نهائي السوبر

لم يمنع ضيق الوقت مجلس جمهور الاتحاد في مدينة الرياض من التجهيز للظهور بصورة مميزة، في نهائي كأس السوبر السعودي. "اقرأ التفاصيل"

لجنة الانضباط تُلزم الاتحاد بغرامة مالية

ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق نادي الاتحاد بغرامة مالية، بعد مباراة الفريق أمام النصر في كأس السوبر السعودي.

وقامت اللجنة بإلزام النصر بدفع مبلغ 10 آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، لتأخر لاعبيه في الدخول إلى أرضية الملعب قبل بداية الشوط الثاني.

التشكيل المتوقع للاتحاد لمواجهة نهائي السوبر السعودي

استقر الجهاز الفني لنادي الاتحاد، بقيادة البرتغالي نونو سانتو، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الفيحاء، في نهائي كأس السوبر السعودي.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وجاء التشكيل المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: طارق حامد، برونو هنريكي، إيجور كورونادو.

الهجوم: رومارينيو، عبد الرزاق حمد الله، عبد الرحمن العبود.

Shahid