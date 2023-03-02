أخبار الاتحاد اليوم | عودة عبدالرزاق حمدالله .. والسفر إلى الدمام

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 2 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 2 مارس 2023.

دائرة التحكيم تؤكد عدم أحقية احتساب ركلة جزاء للاتحاد أمام الرائد

أكدت دائرة التحكيم باتحاد الكرة السعودي، على أن قرار حكم مباراة الاتحاد والرائد بعدم احتساب ركلة جزاء كان صحيحًا.

وأوضحت الدائرة أن مدافع نادي الرائد خلال سقوطه فقد توازنه والاحتكاك كان طبيعيًا، وقرار الحكم صحيح.

الاتحاد يختتم تدريباته استعدادًا للخليج

خاض فريق نادي الاتحاد تدريباته الأخيرة اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الخليج، بالجولة 19 ضمن منافسات دوري روشن.

وشهدت التدريبات مشاركة جميع اللاعبين بشكل طبيعي، قبل السفر إلى الدمام لمواجهة الخليج مساء غدٍ الجمعة.

الاتحاد يغادر جدة متجهًا إلى الدمام لمواجهة الخليج

غادرت بعثة فريق نادي الاتحاد مدينة جدة مساء اليوم الخميس، متجهة نحو الدمام من أجل مواجهة الخليج في الجولة 19 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

ويسعى الاتحاد لاستعادة نغمة الانتصارات أمام الخليج، بعد التعادل في الجولة الماضية أمام الرائد في دوري روشن.

الاتحاد يستعيد عبد الرزاق حمد الله أمام الخليج

يستعيد نادي الاتحاد خدمات المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم العميد، بعد غيابه المباراة الماضية أمام الرائد، بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يعود حمد الله في مباراة فريقه الاتحاد أمام الخليج المقرر لها مساء غدٍ الجمعة في دوري روشن للمحترفين.