أخبار الاتحاد اليوم | طلب خاص قبل لقاء النصر .. ونقد لرئيس جمهور النمور

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 25 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 25 فبراير 2023.

"أهازيجك حامضة وأحبطتنا" .. نقد لاذع لرئيس رابطة جمهور الاتحاد

يبدو أن هناك من طفح به الكيل من طريقة قيادة حمدان مغربي لرابطة جمهور نادي الاتحاد السعودي، فكان التعادل أمام الرائد بابه لفتح النار عليه. "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد يطالب حكام النخبة أمام النصر

طالب نادي الاتحاد من اتحاد الكرة السعودي، حكامًا أجانب من النخبة، خلال مباراته أمام نادي النصر، في دوري روشن للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن نادي الاتحاد شدد على ضرورة وجوب اختيار حكام من فئة النخبة الأوروبية لمباراة الكلاسيكو بالجولة 20 ضمن منافسات الدوري، والمقرر لها يوم 9 مارس القادم.

طلب خاص من نادي الاتحاد لاتحاد الكرة قبل مواجهة الخليج

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، طلبت من اتحاد الكرة السعودي، طاقم تحكيم أجنبي قبل مواجهة الخليج.

ويواجه نادي الاتحاد نظيره الخليج مساء يوم الجمعة المقبل المقرر 3 مارس القادم، بالجولة 19 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.