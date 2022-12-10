أخبار الاتحاد اليوم | طلب خاص بشأن كلاسيكو الشباب .. وأموال المونديال

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم السبت 10 ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم السبت، الموافق العاشر من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق..

أسطورة وهداف لاتيني .. نجوم قدمهم كأس العالم للدوري السعودي

تُراقب الأندية كافة مباريات كأس العالم قطر 2022 لمحاولة اكتشاف اللاعبين المناسبين لدعم صفوفها، وقد أظهرت البطولة وجود عدد من اللاعبين المناسبين لدوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

بعد تأهل المغرب .. كم سيحصل الاتحاد من وراء حمد الله؟

نجح المنتخب المغربي في التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، بعد الانتصار التاريخي على منتخب البرتغال في ربع نهائي المونديال. "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد يطلب حكامًا أجانب لكلاسيكو الشباب

طلب مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، من لجنة الحكام باتحاد الكرة السعودي، طاقم تحكيم أجنبي، لمباراة الكلاسيكو أمام الشباب.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الاتحاد طلب حكامًا أجانب، لقيادة مباراة الشباب بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، والمقرر لها يوم الخميس المقبل.