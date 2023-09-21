أخبار الاتحاد اليوم | طبيعة إصابة الغامدي .. وحل أزمة الهجوم

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023

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النخبة الآسيوية ودوري أبطال آسيا .. الاتحاد السعودي يحدد المشاركين!

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن آلية مشاركة الأندية في بطولتي النخبة الآسيوية ودوري أبطال آسيا 2، خلال الموسم المقبل 2024-2025، بناءً على طلب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

الأمر ليس بسيطًا .. صدمة قوية لجماهير الاتحاد بشأن حمد الله

تلقت جماهير الاتحاد صدمة قوية جدًا بشأن النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق، وذلك بعد مرور 6 جولات فقط في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين! "اقرأ التفاصيل"

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أزمة هجومية تواجه الاتحاد في مباراة الفتح

يدخل نادي الاتحاد مباراته أمام الفتح مساء اليوم الخميس، وهو يعاني من أزمة هجومية ضربت الفريق، بعد إصابة المغربي عبد الرزاق حمد الله والفرنسي كريم بنزيما.

ويعاني الثنائي حمد الهل وبنزيما من الإصابة، الأمر الذي سيجعل المدرب البرتغالي نونو سانتو يعتمد على الثنائي هارون كمارا والبرازيلي رومارينيو.

طاقم تحكيم إيطالي لقيادة مباراة الاتحاد والفتح

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة السعودي، عن أسماء طاقم حكام مباراة الاتحاد أمام الفتح، والذي سيتكون من طاقم تحكيم إيطالي.

ويقود الطاقم الحكم الدولي دانيلي أورسانو، ويساعده الثنائي أليساندرو جيالاتيني وسيرو كاريوني، والحكم الرابع محمد الدقاش، وحكم الفيديو لوكا بايريتو ويساعده محمد الحنفوش.

فيصل الغامدي يكشف عن طبيعة إصابته

كشف فيصل الغامدي لاعب وسط نادي الاتحاد، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة منتخب السعودية الأولمبي، خلال منافسات دورة الألعاب الآسيوية المقامة في الصين.

وأكد الغامدي على أن إصابته بسيطة وليست مقلقة، مشيرًا إلى أن الأخضر نجح في تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث قبل مواجهة فيتنام.

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