أخبار الاتحاد اليوم | رسالة فابينيو .. وصفقة "شغلت العالم"

أحمد رفعت
Fabinho - Ittihad 2023Al Ittihad Twitter
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نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 ..

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رسالة فخر .. الكلمات الأولى من فابينيو لجمهور الاتحاد

وجه البرازيلي فابينيو؛ الوافد الجديد لنادي الاتحاد السعودي، رسالة لجماهير العميد، بعدما وقع رسميًا، عقود انضمامه للفريق. "اقرأ التفاصيل"

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قبل انضمامه إلى الاتحاد .. حقيقة رفض الهلال التعاقد مع كريم بنزيما!

"هل رفض نادي الهلال السعودي التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما؟!".. سؤال أثار دهشة العالم أجمع، خاصة في ظل معاناة الزعيم، في ضم نجم "سوبر ستار"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. "اقرأ التفاصيل"

بعد رسالة محمد صلاح .. وليد الفراج يثير حماس جماهير الاتحاد بصفقة عربية "شغلت العالم"

يبدو أن نادي الاتحاد، يخطط للتتويج بلقب كأس العالم للأندية 2023، وليس مجرد المشاركة أو حتى الوصول إلى النهائي فقط؛ فمسؤولي العملاق السعودي، لم يكتفوا بالأسماء التاريخية، التي تم ضمها إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الصيف الحالي، ويجهزون لمفاجآت جديدة. "اقرأ التفاصيل"

من "كافأه القدر لإرضائه" والذي "تدهورت أحواله بعده" .. 6 رجال استسلم أمامهم عبد الرزاق حمد الله!

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عندما تملك لاعبًا كالمغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، فليس من السهل أن تجعله يخضع لأحكامك؛ فهنا نتحدث عن "الكاريزما"، أحد أعلى درجات "الأنا العليا"، السيطرة، السطوة، وأحيانًا التمرد. "اقرأ التفاصيل"

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 48972كريم بنزيما
  • 4591خاليدو كوليبالي
  • 6395روبرتو فيرمينو
  • 3938نجولو كانتي
  • 8014مارسيلو بروزوفيتش
  • 12816صفقة أخرى
84726 الأصوات