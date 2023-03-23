أخبار الاتحاد اليوم | خطر الأهلي يهدد العميد والاتفاق مع نجوم ريال مدريد

زهيرة عادل
|
Helder Costa Abdelrazzak Hamdallah Bruno Henrique Ittihad BatinIttihad twitter
الإتحاددوري روشن السعوديالأهليريال مدريد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس الموافق الـ23 من مارس 2023

Shahid NEW 1920 x 300 March 2023shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ23 من مارس 2023، وما يدور حول الفريق.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

الشباب يعوضون النقص

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني الاتحاد، سيقوم بتصعيد مجموعة من اللاعبين الشباب بالنادي، لتعويض النقص في التدريبات، في ظل انضمام عدد من اللاعبين للمنتخبات الوطنية.

العميد يفتقد حاليًا لخدمات ستة لاعبين دوليين هم: عبد الرحمن العبود، عبد العزيز البيشي، أحمد شراحيلي، هارون كمارا، زكريا هوساوي وأسامة المرمش مع المنتخب السعودي، بجانب المصريين أحمد حجازي وطارق حامد، المغربي عبد الرزاق حمد الله والأنجولي هيلدر كوستا.

خطر الأهلي يهدد الاتحاد

كشف الخبير القانوني أحمد الشيخي عن خطر محتمل للاتحاد خلال الفترة المقبلة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الشيخي أوضح أنه من المحتمل أن يتم حرمان العميد من التعاقدات لفترتين مقبلتين في قرار غير قابل للاستئناف، كالذي تم إصداره على الأهلي خلال الأيام الماضي، لتعدد الانتهاكات التعاقدية بالفترة المحمية خلال العامين الماضيين.

التخطيط يبدأ للموسم الجديد .. الاتحاد يغربل فريق السيدات بداية بمحترفته المصرية

بدأ نادي الاتحاد السعودي غربلة صفوف فريق السيدات لكرة القدم، من أجل محاولة الظفر باللقب في الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

مبلغ كبير .. عقبة قد تعرقل مشاركة الاتحاد في دوري أبطال آسيا!

تحاول إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، حل جميع مشاكل الفريق خلال الوقت الحالي، ويعد أبرزها استخراج الرخصة الآسيوية، حتى يتمكن العميد من المشاركة في بدولة دوري الأبطال. (طالع التفاصيل)

بشهادة إماراتية .. الاتحاد اتفق مع لاعبين في ريال مدريد

يبدو أن إدارة الاتحاد ستجني ثمار تحركاتها في الميركاتو الصيفي المقبل، للحاق بركب الصفقات العالمية المستهدفة من قبل الأندية السعودية. (طالع التفاصيل)

Shahid NEW 1920 x 720 March 2023Shahid

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

37703 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 23%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 13%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 13%فيكتور أوسيمين
37703 الأصوات

اختيارات المحررين