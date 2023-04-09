أخبار الاتحاد اليوم | حكم مواجهة الوحدة محل شبهة وموقف صادم من فهد المولد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأحد الموافق التاسع من أبريل 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الأحد، الموافق التاسع من أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

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بعد أزمة الهلال والشباب .. نونو سانتو يضع لجنة الحكام موضع الشبهات!

لم تهدأ بعد أزمة ديربي الرياض بين الهلال والشباب إلا أن دائرة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، أبت إلا أن تشعل الشارع الرياضي بأزمة جديدة. (طالع التفاصيل)

لا أزمات مع العبود

رغم ادعاء بعض التقارير وجود أزمة بين اللاعب عبد الرحمن العبود ونونو سانتو؛ المدير الفني للاتحاد، عقب مواجهة الفريق الأخيرة أمام ضمك، إثر سحب اللاعب من الملعب بعد الدفع به بربع ساعة فقط إلا أن المدرب ينفي ذلك عمليًا.

سانتو قام باستدعاء العبود لقائمة مواجهة الوحدة الليلة، ليؤكد أنه لا صحة عما تردد عن حدوث مشادة كلامية بينهما عقب لقاء ضمك.

روما جاهز للقاء الوحدة

شارك اللاعب البرازيلي رومارينيو دا سيلفا في المران الجماعي للاتحاد بالأمس، لتتأكد جاهزيته لمواجهة الوحدة، المقرر إقامتها الليلة، ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن.

وكان روما قد خاض خلال اليومين الماضيين تدريبات لياقية بعيدًا عن التدريبات الجماعية، بعدما تعرض لإصابة في مواجهة ضمك الأخيرة، أسفل الساق.

فيديو | لم ينس تجاهل الاتحاد له .. فهد المولد يحرج أحمد كعكي أمام الجميع

لا يزال فهد المولد؛ لاعب الاتحاد السعودي السابق والشباب الحالي، متأثرًا بموقف إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي، معه أثناء أزمة المنشطات الأخيرة، وهو ما انعكس على تصرفه مع أحمد عصام كعكي؛ نائب رئيس النادي الجداوي. (طالع التفاصيل)

ليس فقط كرة القدم .. السعودية تُغري بنزيما بحافز إضافي

الحديث كان عن الاتحاد كوجهة محتملة للمهاجم الفرنسي ثم دخل الهلال على الخط، فبعيدًا عن الأموال، ماذا اشتمل العرض السعودي لكريم بنزيما؟ (طالع التفاصيل)

سباق جول لقوة التحمل برعاية كاسترول "جي تي إكس" (11) | حضور رباعي الهلال ونجوم الشباب يختفون

الحلقة الـ11 من سباق قوة التحمل، حيث القائمة الخاصة بالجولة الـ22 من دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

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