أخبار الاتحاد اليوم | حكام أجانب لمواجهة الهلال، وموقف كمارا من التعاون

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 24 ديسمبر 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 24 ديسمبر 2022.

الاتحاد يطلب حكامًا أجانب لمواجهة الهلال

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن مخاطبة الاتحاد لاتحاد كرة القدم السعودي لطلب حكام أجانب لمواجهة الهلال المقررة في الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي يوم 5 يناير القادم.

وأضافت أن النادي طلب كذلك حكامًا أجانب لمواجهة أبها في الدوري، وقد حول المبالغ المالية اللازمة لذلك.

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سانتو يلغي مران الأمس

ألغى نونو سانتو المدير الفني للاتحاد مران الأمس ومنح اللاعبين راحة بعد خوضهم 120 دقيقة أمام الشباب أول أمس في مواجهة كأس الملك الصعبة والمثيرة والتي انتهت بركلات الترجيح، خاصة مع تعرض بعضهم لشد عضلي.

ويستأنف الفريق اليوم تدريباته استعدادًا لمواجهة التعاون بعد غدٍ الإثنين، وسيُخصص المران لتدريبات الاسترجاع والاستشفاء للاعبين الذين شاركوا في لقاء الشباب وإعدادهم بدنيًا، فيما سيؤدي البقية تدريبات عادية بدنية وتكتيكية.

العبود خارج مواجهة التعاون وشكوك حول كمارا

يغيب عبد الرحمن العبود عن مباراة الاتحاد والتعاون القادمة في الدوري السعودي بسبب الإيقاف، حيث حصل على بطاقة صفراء في اللقاء الأخير.

ولم يُحسم بعد موقف هارون كمارا الذي غاب عن مواجهة الشباب للإصابة، حيث سيخضع لاختبارات صحية وبدنية خلال المران.

الاتحاد يُواجه شعلة الشرقية في دوري السيدات

يلتقي الاتحاد اليوم مع شعلة الشرقية في جدة ضمن الجولة التاسعة من دوري السيدات السعودي الممتاز.

الاتحاد يهدف للفوز للاقتراب من النصر في الصدارة، حيث يمتلك حاليًا 15 نقطة فيما يتصدر الأصفر بـ23 نقطة.

Shahid