أخبار الاتحاد اليوم | ترشيح حمد الله في أوروبا .. ومفاوضات مع لاعب الأهلي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 5 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم السبت 5 نوفمبر 2022.

بعثة الاتحاد تغادر إلى دبي

غادرت بعثة نادي الاتحاد اليوم السبت إلى إمارة دبي، من أجل الدخول في معسكر إعدادي سيستمر إلى 22 يومًا.

وكان الجهاز الفني لنادي الاتحاد برئاسة البرتغالي نونو سانتو، قد منح اللاعبين راحة لمدة 19 يومًا، عقب توقف منافسات دوري روشن للمحترفين، حيث سينضم اللاعبين الأجانب إلى المعسكر بشكل مباشر.

سانتو يصطحب المصابين في معسكر دبي

أكدت تقارير صحفية، على أن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، قرر اصطحاب المصابين إلى معسكر دبي.

ويريد سانتو تجهيز جميع لاعبي الاتحاد خلال المعسكر الذي سيقام في الإمارات، قبل عودة مسابقة دوري روشن للمحترفين.

معتز هوساوي: تلقيت عروضًا من الاتحاد والشباب قبل انتقالي إلى التعاون

أكد معتز هوساوي مدافع نادي التعاون، على أنه تلقى عروضًا من الاتحاد والشباب، قبل انتقاله إلى نادي التعاون بشكل رسمي.

وأشار هوساوي إلى أنه لم يقم بتقديم شكوى ضد ناديه السابق الأهلي كما تردد، على الرغم من عدم وفاء الإدارة بوعودها معه.

ولفرهامبتون يُعلن عن خبر يُسعد جماهير الاتحاد

أعلن ولفرهامبتون الإنجليزي، عن التعاقد مع المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، ليؤكد على استمرار البرتغالي نونو سانتو مع نادي الاتحاد.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت على أن ولفرهامبتون كان يريد إعادة نونو سانتو من جديد لتدريب الفريق.

حمد الله مرشح للاحتراف في أوروبا

رشح المدرب المغربي عزيز العامري؛ المدير الرياضي السابق لنادي الرجاء المغربي، مواطنه عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، من أجل الاحتراف في أوروبا.

العامري قال خلال تصريحات للصحافة المغربية: "هناك أندية كبيرة تريد مهاجمًا في قيمة حمد الله، وهو مرشح للاحتراف في أوروبا".