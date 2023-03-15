أخبار الاتحاد اليوم | تحكيم من أوروجواي .. وعدم مقاضاة طارق حامد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 15 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 15 مارس 2023.

المشجع النصراوي وإبراهيم الصالحي ليس بدعًا .. ضحايا المنافسين في مدرجات الدوري السعودي

إذا كنت مشجعًا لأحد الأندية السعودية وترغب في حضور مباراة تجمع بين غريمين لفريقك، فإما أن تنأى بنفسك ولا تعرضها لموقف محرج أو تخفى في قميص أي من الغريمين، كي تنجح مهمة تسللك للمدرجات وألا فالعواقب لن تكون سعيدة بالنسبة لك. "اقرأ التفاصيل"

رغم تسجيله صوت وصورة .. موقف مفاجئ من حارس الفيحاء بعد تصرف طارق حامد غير الأخلاقي

بينما اجتاحت مطالب معاقبة المصري طارق حامد؛ لاعب وسط الاتحاد السعودي، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد لقطته مع الصربي فلاديمير ستويكوفيتش؛ حارس الفيحاء، فاجأ الأخير الجماهير بموقفه تجاه اللاعب. "اقرأ التفاصيل"

مباراة الاتحاد والفتح بقيادة تحكيمية من أوروجواي

كشف الإعلامي الرياضي علاء سعيد، عن أن لجنة الحكام باتحاد الكرة السعودي، استقرت على تعيين طاقم تحكيم من أوروجواي لمباراة الاتحاد أمام الفتح.

وأشار سعيد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى اختيار الحكم أندريس ماتونتي، لقيادة مباراة الاتحاد والفتح.