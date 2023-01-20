أخبار الاتحاد اليوم | إنجاز حمدالله المذهل، و"هاتوا النصراوي"

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 20 يناير 2023

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 20 يناير 2023.

في عامه الأول .. إنجاز مذهل لحمدالله مع الاتحاد

رغم أن عبد الرزاق حمدالله لم يلعب مع الاتحاد سوى من يناير الماضي، أي أنه لم يلعب سوى عام واحد مع الفريق، إلا أنه حقق إنجازًا مذهلًا مع العميد.

حمدالله وصل يوم أمس لهدفه الـ21 مع الاتحاد، سجله من ركة جزاء ضد الفيحاء في الدوري، ليُصبح وصيف رومارينيو في قائمة أفضل الهدافين الأجانب في تاريخ الاتحاد.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

الهداف المغربي تخطى المغربي هشام بوشروان والمصري محمود كهربا، إذ يمتلك كل منهما 20 هدفًا.

جمهور الاتحاد "هاتوا النصراوي"

أشعل جمهور الاتحاد ملعب الجوهرة المشعة عقب الفوز على الفيحاء يوم أمس في الدوري السعودي 3-0، حيث هتف بقوة خلال خروجه من الملعب "هاتوا النصراوي" في إشارة لاستعدادهم ورغبتهم الفوز على النصر.

الاتحاد سيواجه النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم الخميس القادم.

شاهد ثلاثية الاتحاد ضد الفيحاء

الاتحاد هزم الفيحاء مساء أمس في دوري روشن السعودي 3-0، شاهد الثلاثية الاتحادية.

الحائلي يُعلق على إمكانية ضم ميسي

رئيس الاتحاد سُئل عن إمكانية التعاقد مع النجم ليونيل ميسي وأجاب بشكل فاجأ البعض.

هل يضم الاتحاد ميسي؟ رد مفاجئ من الحائلي

Shahid