أخبار الاتحاد اليوم | القرار الذي سيقلب الميركاتو الشتوي، وإمكانية لعب الأجانب الـ10 في مونديال الأندية

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 6 ديسمبر 2023
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مستشار قانوني يحسم الجدل حول إشراك الاتحاد لـ10 أجانب في مونديال الأندية
حسم المستشار القانوني أيمن الرفاعي الجدل المثار مؤخرًا حول قدرة الاتحاد على قيد لاعبيه الأجانب الـ10 جميعًا في قائمته لكأس العالم للأندية.
وأوضح الرفاعي أن الاتحاد يحق له قيد أجانبه الـ10 بالفعل، وذلك حسب لائحة فيفا الخاصة بالأندية، مشيرًا إلى أن امتلاك الاتحاد 15 لاعبًا سعوديًا في قائمته يُتيح له استخدام جميع أجانبه حسب لوائح لجنة الاحتراف السعودية.
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