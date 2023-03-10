أخبار الاتحاد اليوم | العميد يُحبط كريستيانو رونالدو، ورسالة مارسيلو جروهي لمحمد الدعيع

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 10 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 10 مارس 2023.

جروهي يشكر الدعيع ويصفه بالأسطوري

نشر مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد صورة تضمنت تغريدة محمد الدعيع حارس مرمى الهلال السابق وشكره على كلماته الجميلة واصفًا إياه بالأسطورة.

الدعيع كان قد هنأ جروهي بمعادلة رقمه القياسي الخاص بعدد المباريات بشباك نظيفة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، والبالغ 14 مباراة، وقد قال عبر تويتر "يستحق جروهي".

اللاعب البرازيلي نشر صورة تضمنت التغريدة عبر إنستجرام وكتب "شكرًا للأسطورة محمد الدعيع".

رومارينيو: جمهورنا سر قوتنا

أشاد رومارينيو نجم الاتحاد بجمهور الفريق ودعمه الهائل في المدرجات، واصفًا إياه بأنه سر قوتهم كفريق.

وأضاف بعد الفوز على النصر "حققنا انتصارًا مهمًا بفضل جهدنا الكبير والمتواصل منذ بداية الموسم، الأهم هي الاستمرارية ومواصلة العمل حتى نصف للهدف المطلوب".

تابع حول علاقته مع الجمهور الاتحادي "أشكر الجماهير كثيرًا على دعمهم الكبير لي، بدايتي في الاتحاد لم تكن جيدة وكانت صعبة لكن الأمور اختلفت الآن والفريق بالكامل يعمل بجد".

الاتحاد يبدأ استعداداته للفيحاء دون راحة

رفض نونو سانتو المدير الفني للاتحاد منح اللاعبين أي راحة عقب الفوز على النصر مساء أمس الخميس في دوري روشن السعودي.

الفريق بدأ اليوم الجمعة تدريباته استعدادًا لمواجهة الفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الإثنين القادم.

الاتحاد: أين رونالدو؟

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