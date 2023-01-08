أخبار الاتحاد اليوم | العبود يواجه مغالاة الشباب وسر النظارات السوداء

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأحد 8 يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الأحد، الموافق الثامن من يناير 2023، وما يدور حول الفريق..

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

شربه من الكأس نفسه .. غضب الاتحاديين من تذاكر مواجهة الشباب "غير مبرر"

"تشبه أسعار تذاكر الحفلات" هكذا وصف برنامج "أكشن مع وليد" أسعار تذاكر مواجهة الاتحاد، التي حددها نادي الشباب، في ظل الغضب الجماهيري الكبير من الجانب الجداوي، لارتفاع الأسعار. (طالع التفاصيل)

تصيب بعمى متقطع .. سر ارتداء لاعبي الاتحاد نظارات سوداء خلال التدريبات

ما بين السخرية والفضول تعامل الجمهور مع المظهر الذي ظهر به بعض لاعبو نادي الاتحاد السعودي، خلال الحصة التدريبية أمس السبت، في ظل ارتدائهم نظارات سوداء، تشبه النظارات الشمسية. (طالع التفاصيل)

لاعب الاتحاد مطلوب في الخليج

أكدت صحيفة "الرياضية" أن نادي الخليج خاطب نظيره الاتحاد من أجل الظفر بخدمات أحد لاعبيه، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن الخليج طلب ضم هارون كمارا؛ مهاجم العميد، لمدة ستة أشهر فقط، على سبيل الإعارة، بطلب من بيدرو إيمانويل؛ المدير الفني.

حارس الاتحاد يقترب من الخلود

أوضحت الإعلامي الرياضي وليد عمر أن صالح الوحيمد؛ حارس الاتحاد، أصبح قريبًا من الانتقال لنادي الخلود، خلال يناير الجاري.

ويبحث اللاعب وناديه عن فرصة مشاركة حقيقية، في ظل تضاؤل فرصه في وجود البرازيلي مارسيلو جروهي.

العبود يواجه مغالاة الشباب

في ظل مغالاة إدارة نادي الشباب في أسعار مواجهة الاتحاد، المقرر إقامتها غدًا الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من دوري روشن، قرر عبد الرحمن العبود؛ لاعب العميد، مواجهة هذه المغالاة.

وأوضحت الصحفي علاء سعيد أن العبود قرر إهداء جماهير ناديه 100 تذكرة، على أن يسلمها لمجلس جمهور الاتحاد، لتوزيعها على الجماهير.

"عاملوهم بالمثل"

ناشد الإعلامي الرياضي محمد البكيري إدارة نادي الاتحاد بمعاملة الأندية بالمثل، في ظل المغالاة في أسعار التذاكر، التي تتعرض لها جماهير النمور في كل مباراة أمام الكبار.

الشباب حدد 150 ريال سعودي سعرًا للتذكرة الموحدة لجمهور الاتحاد في الكلاسيكو المنتظر غدًا، وهو ما أغضب العميد، ليطلق البكيري حملته.

Shahid