أخبار الاتحاد اليوم | الصلح مع الشباب، وتقييم صفقة البليهي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 4 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 4 نوفمبر 2022.

الاتحاد يُغادر إلى الإمارات وكورونادو يستقبل البعثة

تغادر بعثة الاتحاد غدًا السبت إلى الإمارات للانخراط في معسكر تدريبي استغلالًا لتوقف دوري روشن السعودي بسبب استعدادات ومشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم قطر 2022.

البرازيلي إيجور كورونادو وصل دبي بالفعل اليوم الجمعة استعدادًا للمعسكر التدريبي، وسيستقبل زملاءه يوم غدٍ.

شراحيلي يُغادر مع الاتحاد للإمارات

تعافى المدافع أحمد شراحيلي تمامًا من إصابته وأصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الاتحاد، وقد تقرر سفره مع بعثة الفريق إلى الإمارات.

اللاعب كان قد تعرض لإصابة في مفصل القدم خلال مواجهة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي، وقد غاب عن اللعب وأدى برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا وأنهاه مؤخرًا بنجاح.

صلح بين الشباب والاتحاد بشأن قضية شراحيلي

كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي عن توصل ناديي الاتحاد والشباب لصلح وتسوية ما بشأن قضية المدافع السعودي أحمد شراحيلي.

الشباب كان قد تقدم بشكوى ضد العميد اتهمه خلالها بالتفاوض مع شراحيلي خلال مدة سريان عقده، وذلك بعد انتقال اللاعب للاتحاد عقب أيام من دخوله الفترة الحرة في عقده.

الصرامي أكد أن الرئيسين أنمار الحائلي وخالد البلطان حريصان على إنهاء الملف وقد توصلا بالفعل إلى الصلح.

جدار عازل ومعالجة تقصير حجازي .. هل يكون البليهي مفيدًا لنادي الاتحاد؟

أثير الحديث مؤخرًا عن انتقال علي البليهي مدافع الهلال للاتحاد عقب نهاية عقده مع ناديه وعدم تجديده.

الزميل أحمد رفعت يتحدث عن مدى الإضافة التي سيُقدمها البليهي لدفاع الاتحاد. التفاصيل هنا