أخبار الاتحاد اليوم | الصفقة المحلية الثانية، ونادٍ جديد ينضم لسباق "جوتا"

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 29 يناير 2024

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الاتحاد يضم أحمد الغامدي

أعلن الاتحاد رسميًا تعاقده مع لاعب الاتفاق أحمد الغامدي بالإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مع أفضلية الشراء الصيف القادم.

الاتحاد يُحاول منذ عدة أسابيع إتمام الصفقة وقد نجح في الوصول للنهاية السعيدة أخيرًا، وتُعد تلك صفقته المحلية الثانية خلال سوق الانتقالات الشتوي بعد ضم سعد الموسى.

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جاياردو يمنح اللاعبين راحة من التدريبات

منح مارسيلو جاياردو المدير الفني للاتحاد اللاعبين راحة من التدريبات يوم أمس لشعورهم بالإرهاق بسبب التدرب على فترتين، صباحية ومسائية، خلال الأيام السابقة في معسكر الفريق المقام في دبي.

بعثة العميد ستعود إلى جدة يوم غدٍ الثلاثاء لتستكمل الاستعدادات لاستئناف النشاط الكروي في السعودية، ومن المقرر أن يُواصل المصابون عملهم ضمن برامجهم التأهيلية.

وست هام يسعى لضم جوتا في آخر أيام سوق الانتقالات الشتوي

كشف موقع "توك سبورت" وكذلك صحيفة "ذا جارديان" عن سعي وست هام للتعاقد مع جناح الاتحاد، جوتا، في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

اللاعب البرتغالي مازال خارج قائمة الاتحاد المحلية وقد ارتبط بالرحيل خلال يناير الجاري لعدد من الأندية السعودية بجانب توتنهام الإنجليزي.

المصادر أفادت أن المدير الرياضي للنادي اللندني تواصل مع جوتا لاستطلاع رأيه في الانتقال لكن المفاوضات مع النادي السعودي لم تبدأ بعد.