أخبار الاتحاد اليوم | التشكيل الأساسي لمواجهة الفيحاء، وبراءة رومارينيو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 13 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 13 مارس 2023.

شراحيلي يغيب عن مواجهة الكأس وهوساوي يُعوضه

قرر نونو سانتو المدير الفني للاتحاد استبعاد المدافع أحمد شراحيلي من البعثة التي وصلت المجمعة بالفعل يوم أمس لمواجهة الفيحاء اليوم في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

شراحيلي تعرض لإصابة عضلية بسيطة عقب مواجهة النصر في دوري روشن السعودي وقد فضل المدرب البرتغالي إراحته ليكون جاهزًا للمباريات القادمة، وقد قرر تعويضه بالمدافع عمر هوساوي الذي سيتواجد بجانب أحمد حجازي في قلب الدفاع مساء اليوم.

هوساوي يُغادر مع الاتحاد إلى المجمعة

غادر زكريا هوساوي مع الاتحاد إلى المجمعة استعدادًا لمواجهة الفيحاء مساء اليوم، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة النصر في الدوري.

الظهير الأيسر شعر بآلام في موضع إصابته بالركبة قبل نهاية مواجهة النصر، لكنه تجاوز الأمر وأصبح قادرًا على اللعب.

تشكيل الاتحاد أمام الفيحاء

أعلن نونو سانتو تشكيل الاتحاد لمواجهة الفيحاء وضم مارسيلو جروهي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي مدالله العليان وأحمد حجازي وعمر هوساوي وزكريا هوساوي في الدفاع، ومن ثم طارق حامد وبرونو هنريكي في الوسط.

وتواجد عبد الرزاق حمدالله في الهجوم وخلفه الثلاثي رومارينيو وإيجور كورونادو وهارون كمارا.

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