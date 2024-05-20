أخبار الاتحاد اليوم | الاتفاق يمنح العميد مهلة أخيرة والنصر يشارك في وداع "القائد المُعتزل"!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الإثنين الموافق الـ20 من مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين الموافق الـ20 من مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"كفاكم تلاعب!" .. البكيري يفتح النار على إدارة الاتحاد بسبب معسكر أوروبا

وجه الإعلامي الرياضي محمد البكيري، رسالة شديدة اللهجة إلى إدارة نادي الاتحاد، على خلفية اختيار معسكر الفريق الإعدادي، في الصيف، استعدادًا للموسم الرياضي المقبل. (طالع التفاصيل)

النصر والاتحاد يتفقان على تكريم قائد الأخضر السابق في ليلة الوداع!

يستعد ناديا النصر والاتحاد لتقديم مبادرة طيبة، قبل مباراة الكلاسيكو التي تقام على ملعب الأول بارك، يوم الإثنين المقبل، في الجولة 34 والأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

الهلال يُشغل النصر قبل كلاسيكو الاتحاد.. كاسترو يقرر تعديل الخطة!

يتجه البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، نحو اتباع خطة خاصة بلاعبي الفريق، خلال المواجهات المُقبلة قبل نهاية الموسم الجاري، حيث يتبقى للنصر 3 مباريات، منها مباراتان أمام الاتحاد في دوري روشن السعودي، ثم الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. (طالع التفاصيل)

أسطورة الاتحاد يكشف "أزمة عداوة" في أحد الأندية.. والشنيف: أعرف عمّن تتحدث!

"بدون ذكر أسماء"، هكذا وصف محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، أحد الأندية بأنه يعاني من وجود أزمة عداوة بين المحترفين الأجانب في صفوفه. (طالع التفاصيل)

الاتفاق يفجر مفاجأة .. الاتحاد لم يحسم شراء عقود المُعارين والمهلة 11 يومًا!

كشف عمر الجغيمان، رئيس الإعلام والاتصال بنادي الاتفاق، عن مصير اللاعبين المُعارين لصفوف فريق الكرة بنادي الاتحاد، خلال الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

"جاياردو مستمر ولا تعاقدات في الصيف" .. محمد نور يصدم جماهير الاتحاد برسالة تشاؤمية!

وجه محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، رسالة صادمة لجماهير العميد، بالكشف عن موقف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم المُقبل، حيث قال إن الفريق سيظل في نفس الدوّامة التي عانى منها هذا الموسم. (طالع التفاصيل)

"رونالدو، بنزيما أم محرز؟" .. إعلامي يثير الجدل بانتقال عالمي للغريم في الصيف!

بين اعتراف فهد بن نافل، رئيس الهلال، بتفاوض النادي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل انتقاله إلى النصر، وأنباء المفاوضات الشتوية حول انتقال الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، إلى الأهلي أو الشباب، باتت جماهير الكرة السعودية على موعد مع كواليس مثيرة حول موسم الانتقالات في الصيف المُقبل. (طالع التفاصيل)

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"وسط أزمة الإضراب!" .. الوحدة يراقب نجم الاتحاد ويُرهن الصفقة بالبقاء في روشن

"اللاعبون أضربوا عن التدريبات".. هكذا كشف اليوناني دونيس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، عن أزمة كبرى تضرب صفوف الفريق، في الفترة المؤخرة، مبينًا أنه يواجه مشكلات لا علاقة لها بالكرة، وليس من وظيفة المدرب أن يحلّها". (طالع التفاصيل)

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