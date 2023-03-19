أخبار الاتحاد اليوم | استهداف لاعب ريال مدريد .. وضمك يستعيد لاعبه قبل لقاء العميد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 19 مارس 2023

shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 19 مارس 2023.

سحر وشعوذة؟ "لو كان هناك طريقة أخرى لن يفوز ريال مدريد بدوري الأبطال!"

قيام العم كمال الدولي إداري نادي الاتحاد برش مياه قبل مباراة فريقه أمام الفتح، فتح الحديث عن رش السحر خلال مباريات دوري روشن للمحترفين السعودي، ليبدأ الجميع في الحديث عن السحر والشعوذة. "اقرأ التفاصيل"

بعد اتهامه بالسحر .. إداري الاتحاد يرد

رد العم كمال الدولي، عضو الجهاز الإداري في الاتحاد، على اتهامه برش السحر، قبل مباراة الفتح ضد الاتحاد، في دوري روشن للمحترفين السعودي. "اقرأ التفاصيل"

بديل ويلفريد زاها في الاتحاد .. "مُهمش" ريال مدريد في الخطة "ب"

لا وقت لإهداره، لذلك الأندية السعودية تضع أكثر من احتمال تحسبًا لفشلها في أي صفقة عالمية مخطط لها في الميركاتو الصيفي المقبل، فبعد أن تحدثنا عن خطة الهلال البديلة قبل يومين، ظهر أن للاتحاد هو الآخر خطته. "اقرأ التفاصيل"

بعد الحديث عن دنبوشي الاتحاد .. أنمار الحائلي يصدم الفتح دفاعًا عن كمال الدولي

تصريحات هزت الوسط الرياضي السعودي بشكل كبير أمس السبت، بعد العودة من جديد للحديث عن السحر "الدنبوشي"، وتوجيه الاتهامات هذه المرة لنادي الاتحاد. "اقرأ التفاصيل"

ضمك يستعيد منصور حمزي قبل لقاء الاتحاد

يستعيد نادي ضمك بقيادة المدرب الروماني كوزمين كونترا، خدمات لاعبه منصور حمزي، قبل اللقاء المقرر له بالجولة 22 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وأنهى حمزي البرنامج العلاجي الذي خضع له خلال آخر 7 أيام، بعدما تعرض لتمزق في العضلة الخلفية، خلال مواجهة الطائي بالجولة 20 بالدوري.

Shahid