أخبار الاتحاد اليوم | اتفاق مفاجئ يمهد لإنهاء أزمة سباهان .. و"هل تعرض فابينيو للضرب في إيران؟"

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأربعاء الموافق الرابع من أكتوبر 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الرابع من أكتوبر 2023، وما يدور حول الفريق.

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اتفاق عاجل مع السعودية .. وزير خارجية إيران يفجر مفاجأة عن أزمة مباراة الاتحاد وسباهان

فجر حسين أمير عبد اللهيان؛ وزير خارجية إيران، مفاجأة من العيار الثقيل حول مصير مواجهة الاتحاد السعودي وسباهان أصفهان الإيراني، مؤكدًا أن هناك اتفاقًا قد تم بالفعل مع الجانب السعودي (طالع التفاصيل).

فيديو | هل تعرض للضرب في إيران؟ .. إصابة مثيرة للجدل لفابينيو بعد أزمة الاتحاد وسباهان

عقب ساعات من أزمة نادي الاتحاد السعودي في إيران، ذهب الجدل نحو البرازيلي فابينيو؛ لاعب وسط العميد، بعدما ظهر بإصابة في وجهه! (طالع التفاصيل).

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"الأسباب المعلنة كاذبة" .. اتحاد الكرة الإيراني يكشف السر الحقيقي لإلغاء مباراة الاتحاد، وسباهان يتراشق معه!

تزداد أزمة إلغاء مواجهة الاتحاد السعودي أمام سباهان أصفهان الإيراني اشتعالًا يومًا تلو الآخر، وتنكشف كواليسها مع مرور الساعات، وهذه المرة المفاجأة من قبل خدايت ممبيني؛ أمين عام اتحاد الكرة الإيراني (طالع التفاصيل).

ليست نقاط المباراة فقط .. تعويضات آسيوية في انتظار الاتحاد بعد أزمة مواجهة سباهان في إيران

"الأمر لن يتوقف عند حدود ثلاث نقاط فقط" هكذا أكد أورال أكوزوم؛ القانوني الدولي وممثل نادي جلطة سراي التركي ونائب عميد كلية الحقوق في جامعة "جيدك"، بشأن أزمة إلغاء مواجهة الاتحاد السعودي أمام سباهان أصفهان الإيراني (طالع التفاصيل).

اللعب في أبطال أوروبا؟ .. أزمة الاتحاد وسباهان بداية قانونية لهروب الأندية السعودية من "الآسيوي"!

منذ أسابيع وبعض التقارير المحلية والعالمية، تشير إلى إمكانية مشاركة الأندية السعودية - خاصة الهلال والنصر -، في مسابقة دوري أبطال أوروبا (طالع التفاصيل).

سباهان بريء .. السر وراء تفجير أزمة الاتحاد في إيران

يبدو أن سباهان أصفهان الإيراني بريء من أزمة إلغاء مواجهة الاتحاد السعودي بالأمس، إذ أن هناك اثنين وقفا وراء تفجير تلك الأزمة (طالع التفاصيل).

تجهيزات للتقليل من الأهلي .. الكشف عن إحدى مفاجآت جماهير الاتحاد احتفالًا بعودة ديربي جدة

بعد الكشف عن الأهزوجة الجديدة لنادي الاتحاد السعودي استعدادًا لديربي جدة أمام الأهلي، كشف بعض من جمهور العميد عن مفاجأة أخرى منتظرة في المباراة، لكنها غير جيدة بالنسبة للضيوف (طالع التفاصيل).

صدمة قبل مواجهة الاتحاد .. نجم الأهلي "غير جاهز" للديربي حتى الآن

لا يزال مصير مشاركة أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، في ديربي جدة الكبير أمام الاتحاد، يثير الجدل في وسائل الإعلام (طالع التفاصيل).

سخرية أهلاوية وجدل إماراتي .. أهزوجة الاتحاد الجديدة تشعل ديربي جدة خارج الملعب

كشف مجلس جمهور نادي الاتحاد السعودي أمس الثلاثاء، عن أهزوجة العميد الجديدة، والتي سيتم ترديدها لأول مرة في الاستاد، خلال مواجهة ديربي جدة المقبلة أمام الأهلي، لكن بعض الجدل صاحبها (طالع التفاصيل).

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