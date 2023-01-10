أخبار الاتحاد اليوم | رفض طلب الخليج، وتصريحات ما بعد التعادل مع الشباب

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 10 يناير 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 10 يناير 2022.

هنريكي يكشف سبب التعادل أمام الشباب

برر برونو هنريكي لاعب وسط الاتحاد فشل الفريق في الخروج بأكثر من نقطة التعادل من مواجهة الشباب المؤجلة في الرياض مساء أمس بسوء اللمسة الأخيرة.

إذ قال "المباراة كانت صعبة، الشباب فريق مميز ولعب ضدنا مباراة مفتوحة. ضغطوا علينا في الشوط الثاني ونحن بدورنا حاولنا استغلال المساحات في دفاعهم خاصة الطرفين لكننا افتقدنا للمسة الأخيرة الإيجابية أمام المرمى".

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العبود: الضغوطات ليست عذرًا لنا

أكد عبد الرحمن العبود جناح الاتحاد عدم رضاه بالتعادل مع الشباب، رافضًا تبرير الحصول على نقطة واحدة فقط بالضغوطات.

وأضاف "النقطة ليست مرضية لنا وللجمهور الحاضر الذي دعمنا بقوة، حصلنا على عدة فرص في الشوط الثاني لكن لم ننجح في استغلالها، وتبقى في النهاية نقطة أفضل من لا شيء".

أتم "الضغوطات موجودة بالفعل خاصة مع اللعب كل 3 أيام، لكننا لا نتعذر بتلك الضغوطات، فنحن لاعبون محترفون مستعدون لخوض كل المباريات، وإن شاء الله القادم أفضل".

سانتو يُعلق على التعادل مع الشباب

قال المدرب نونو سانتو بعد التعادل مع الشباب "المباراة كانت صعبة وجيدة من الطرفين، شهدت الكثير من الفرص للفريقين وكل منهما كان قريبًا من الفوز".

أضاف "الشباب خصم جيد جدًا من الناحية الفنية ورأينا ذلك في مباراة كأس الملك، لم نكن جيدين وعانينا من التنظيم الدفاعي في الشوط الأول لكن الأمور تحسنت في الفترة الثانية بعد إجراء بعض التعديلات واستطعنا أن نهدد مرمى الشباب".

الاتحاد يرفض التخلي عن كمارا

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الاتحاد رفض طلب نادي الخليج استعارة مهاجمه هارون كمارا حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب نونو سانتو ورغم عدم اعتماده على المهاجم السعودي أساسيًا إلا أنه طلب بقاءه في الفريق للحاجة له.

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Shahid