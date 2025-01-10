"سأحمل ما حدث إلى قبري".. رئيس برشلونة الأسبق يلمح لفضيحة جديدة في كرة القدم الإسبانية!

ملف مسكوت عنه منذ سنوات!

أثار الرئيس الأسبق لبرشلونة خوان جاسبارت جدلًا كبيرًا بشأن ملف يطرح لأول مرة على الإطلاق، يخص نادي أتلتيك بيلباو وما ألمح إليه جاسبارت خطير للغاية.

وقال جاسبارت في تصريحات على برنامج "الشيرنيجيتو": "كم كان رئيس أتلتيك بيلباو محظوظًا لأن لابورتا كان رئيسًا لبرشلونة (في مباراة السوبر).. لو كان جاسبارت في الملعب!!".

ثم ألقى قنبلة بتصريحاته حين قال: "قبل بضع سنوات كان أتلتيك بيلباو يتجه إلى الدرجة الثانية، وفي النهاية لم يهبط، كنت نائب رئيس الاتحاد الإسباني وقتها، سأحمل ما حدث معي إلى القبر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لم يكن جاسبارت يريد الذهاب في تصريحاته إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث استطرد: "لم يحدث شيء، لقد أنقذته معجزة وفاز بجميع المباريات في الأسابيع الأخيرة".

وختم حديثه قائلًا: "أكرر.. كم كان رئيس أتليتيك محظوظا لأن الرئيس كان لابورتا، لأنه لو كنت أنا، لكنا على الصفحة الأولى من صحيفة نيويورك تايمز اليوم!".

يشير جاسبارت على الأرجح إلى موسم 2017-2018 الذي أنهى فيه بيلباو الدوري بالمركز السادس عشر، وكان جاسبارت آنذاك نائبًا للاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وتعد ردة فعل جاسبارت التي تومئ إلى بيلباو ردًا على إصدار النادي الباسكي رفضًا واضحًا لتسجيل برشلونة لكل من داني أولمو وباو فيكتور بعد تدابير احترازية.