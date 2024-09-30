إعلامي سعودي مهاجمًا أحمد عفيفي: تشويه الأهلي لن يجدي ومصالحك مع الهلاليين تمنعك من الحديث!

حديث المحلل المصري عبر "سناب شات" لم يمر مرور الكرام..

تعرض المحلل الفني المصري أحمد عفيفي لحملة هجوم من البعض على خلفية رفضه مقارنة الأهلي المصري بالهلال السعودي، وكان الإعلامي الرياضي السعودي دباس الدوسري أحد المشاركين في تلك الحملة.

عفيفي عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" خرج أمس الأحد، بعدة فيديوهات يرفض خلالها تشبيه القلعة الحمراء بنظيرتها الزرقاء، مبررًا حديثه بأن الهلال لا يحصل على كم الامتيازات التي يحصل عليها الأهلي من مسؤولي الكرة المصرية كاستحالة إيقافه عن القيد لفترتي انتقالات - على حد قوله - كما حدث مع الأزرق في قضية اللاعب محمد كنو.

هذا الحديث رفضه الدوسري، الذي هب للدفاع عن المارد الأحمر، بل تخطى الدفاع ولجأ لوصف عفيفي ببعض الأوصاف تقليلًا منه كـ"حكواتي" و"هجاص" (كلمة مصرية تعني كثرة الحديث بكلام فارغ لا أساس له من الصحة).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكتب الدوسري عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "عفيفي نسخة من خويانا اللي عندنا ونفسه يقولها بس مصالحه هنا مع هلاليين ومنهم الأمير عبدالله بن مساعد".

وأضاف: "نعرف ما يدور عندكم، ونعرف ما كان يقوله ويفعله رئيس زملكاوي سابق ونعرف لاعبين سابقين في الزمالك حضروا هنا ويعترفون بالمشاكل اللي تعطل الزمالك من داخله".

الإعلامي السعودي اختتم: "الأهلي قوة ناعمة لمصر والمصريين ومحاولة تشويهه بسبب تعصب معشعش في رأسك لن يجدي معنا، أنت تسيء لنفسك وتؤكد رأي فهد الهريفي فيك (حكواتي)، وأنا أريد و(هجاص)، الفرق بينك وبين رضا عبدالعال أن فيه ناس لبّسوك (كرفته)".

يذكر أن عفيفي معروف بانتمائه لنادي الزمالك المصري، الذي احتفل معه قبل أيام قليلة بتتويجه بطلًا لكأس السوبر الأفريقي بالفوز أمام الأهلي في ركلات الترجيح، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).

ويعمل عفيفي حاليًا محللًا فنيًا للمباريات السعودية عبر شاشة قنوات "SSC".