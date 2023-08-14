أحلام يايسله تتحقق .. الأهلي يحصل على توقيع ثنائي عالمي جديد

ثنائي جديد يوقع للنادي الأهلي

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نجح النادي الأهلي، في إنهاء صفقتين جديدتين؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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الأهلي تعاقد في الموسم الحالي - حتى الآن -، مع الرباعي السعودي بسام الحريجي وعبد الله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي، بالإضافة إلى الثنائي البرازيلي روبرتو فيرمينو وروجر إيبانيز، والحارس السنغالي إدوارد ميندي، والساحر الجزائري رياض محرز، والجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، حصول الإدارة الأهلاوية، على توقيع المدافع التركي ميريح ديميرال، ومتوسط الميدان البولندي بيوتر زيلينيسكي؛ كما طلب المدير الفني الألماني ماتياس يايسله.

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وكشف العجلان عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن الأهلي، سيعلن عن صفقتي ديميرال وزيلينيسكي رسميًا، خلال اليومين القادمين.

ديميرال يبلغ من العمر 25 سنة، ويلعب في صفوف أتالانتا الإيطالي، منذ صيف 2021؛ كما مثل العديد من الأندية الأوروبية الكبرى؛ على رأسها يوفنتوس وسبورتينج لشبونة البرتغالي وفنربخشه التركي.

أما زيلينيسكي البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى نابولي الإيطالي صيف 2016، مسجلًا 47 هدفًا وصانعًا 44 آخرين، خلال 329 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات.

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