"هناك أحكام مسبقة حول العرب ومونديال قطر لن يتكرر".. تصريحات تاريخية من أشرف حكيمي!

النجم المغربي يقرر فتح الملفات الشائكة

رغم أن الدولي المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان من مواليد العاصمة الإسبانية مدريد، وعاش معظم أوقات حياته فيها، إلا أنه يعاني أيضًا من بعض الإهانات العنصرية التي تخص كونه مغربيًا.

وقال حكيمي في تصريحات لمجلة "جي كيو": "الكثير من الناس يتابعونني، وأحاول أن أمثل ثقافتي وبلدي بطريقة منفتحة، يمكن أن تكون لدينا وجهات نظر مختلفة، لكنني أقول إن هناك العديد من الأحكام المسبقة حول الثقافة العربية".

أضاف: "كان هناك الكثير من الشكاوى حول الطريقة التي ستسير بها الأمور (في كأس العالم 2022 بقطر) وأنهم لن يسمحوا للجماهير بالقيام بأشياء معينة، وأن الفوضى ستسود، لكن النتيجة هو أنه لن يكون هناك كأس عالم مثل تلك مرة أخرى!".

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وأردف: "الأمر لا يتعلق بالتنظيم فحسب، ولكن بسبب الطريقة التي استمتع بها المشجعون، رأينا الإنجليز مع المغاربة وكان الكل يساعد بعضه البعض، كرة القدم هي اتحاد الثقافات المختلفة التي تنتمي إليها كل البلدان، يجب أن نتحد من أجل خير العالم".

وأكد حكيمي أنه عانى في حياته من "التمييز، لكنني اعتبرته أمرًا عاديًا".. مضيفًا: "كنت أعلم أن لدي نفس الحقوق، وأن المكان الذي أتى منه الشخص لا يغير من الواقع شيئًا".

وختم هذه النقطة قائلًا: "كما أن الأحكام المسبقة تكون كثيرة أيضًا قبل أن يعرف البعض أنك لاعب كرة قدم، ينظر الناس إليك بشكل مختلف، لكنني في النهاية شخص ولست مجرد لاعب كرة قدم".