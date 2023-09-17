"أحضروا الفريق كاملاً" .. أتلانتا يسخر من ميسي عقب سحق إنتر ميامي!

هزيمة إنتر ميامي القاسية تجعله مادة للسخرية.

تعرض إنتر ميامي لهزيمة مذلة أمام أتلانتا يونايتد بخماسية مقابل هدفين في إطار مباريات الدوري الأمريكي.

وشهد اللقاء غياب ليونيل ميسي بسبب حصوله على راحة بعد عودته من المهمة الدولية رفقة منتخب الأرجنتين.

وسخر حساب نادي أتلانتا على منصة "إكس" من إنتر ميامي، حيث نشر النادي نتيجة المباراة معلقًا: "احضروا الفريق كاملًا في المرة القادمة".

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وكانت المباراة الماضية التى جمعت الفريقين انتهت لصالح ميامي برباعية نظيفة سجل فيها ميسي هدفين، خلال مباريات كأس الدوريات الذي ظفر به رفقاء الأرجنتين في النهاية على حساب نادي ناشفيل.

يذكر أن ميسي شارك مع الفريق في 11 مباراة منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في سوق الانتقالات الصيفي، نجح من خلالهم في تسجيل 11 هدف.