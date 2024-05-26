أحرج وليد الفراج وقلل من الهلال .. لاعب العين يستهزئ بـ"ليلة الرعب في الرياض" بعد التتويج بآسيا!

نجم الفريق الإماراتي لم يترك ثأره..

لم ينس سلطان الشامسي؛ لاعب العين الإماراتي، ما قام به الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج، تجاه ناديه قبل نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وقرر أن يرد بعدما أنهى البطولة رافعًا كأسها.

الزعيم الإماراتي كان قد توج أمس السبت، بطلًا لآسيا على حساب يوكاهاما الياباني محولًا هزيمته في ذهاب النهائي (2-1)، لفوز بنتيجة 5-1 في الإياب.

وبهذه المناسبة، خرج الشامسي عبر برنامج "أكشن مع وليد" قائلًا: "أبارك لوليد الفراج على الكلام الذي قاله من قبل، أتمنى أن يكون قد شاهد النهائي، البطولة في التجوري وليست في الكبت، والحمد لله على هذا الإنجاز، وشكرًا لكل من وثق بنا".

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حديث لاعب العين عن الفراج تحديدًا يأتي نظير تقليل الإعلامي السعودي من فريقه قبل مواجهة نصف النهائي أمام الهلال، إذ توعده بـ"ليلة رعب لا مثيل لها في الرياض"، لكن في النهاية فاز الإماراتي بخماسية مقابل رباعية في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أما الفراج فلم يتهرب من الرد عليه، بل علق: "مبروك يا سلطان وكل محبي العين، تعرف الكرة تحتاج لبعض من الشطة، لا بد من المماحكات، مبرو ك تستاهلون كل خير".

ولم يكتف الشامسي بذلك فقط، فرغم الفوز السهل أمام الفريق الياباني، عندما سألته المراسلة السعودية عن أصعب فريق واجهه في البطولة، رد بكل ثقة: "يوكاهاما"، مع رسم ضحكة عريضة على وجهه.