أحرج نفسه واحتفل بعد إهدار صلاح لركلة الجزاء .. كلوب في موقف صعب!

المدير الفني الألماني في موقف لا يحسد عليه.

شهدت مباراة الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي بين ليفربول وآرسنال موقفًا محرجًا للغاية للمدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول.

المدرب السابق لبوروسيا دورتموند دخل المباراة بشكل ضعيف وتأخر فريقه بهدفين نظيفين في أول نصف ساعة، لكن الفرج جاء بنهاية الشوط الأول عندما قلص محمد صلاح الفارق.

وجاءت الفرصة لمحمد صلاح لتعديل النتيجة من نقطة الجزاء بعد دقائق قليلة من بداية الشوط الثاني، فلم يتمالك كلوب نفسه وقرر ألا يشاهد الكرة وهي تنفذ وأعطى ظهره للملعب وانتظر رد فعل الجمهور.

المحرج هنا أن كلوب انفعل وبدأ في الاحتفال بعد أن وجد بعض الجماهير تصيح، لكن بمجرد أن أدار ظهره للملعب تملكه التعجب بعد أن رأى حارس آرسنال ينفذ ركلة مرمى.

جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق في نهاية المطاف حيث سجل روبيرتو فيرمينو لصالح الريدز الذين أهدروا عدة فرص خطيرة للتسجيل لاحقًا.