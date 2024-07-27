أحرج “ماركا” بشدة.. مدافع ريال مدريد ينفي خبر إصابته!

حقيقة إصابة مدافع ريال مدريد...

أوضح خيسوس فاييخو، مدافع ريال مدريد، حقيقة إصابته التي انتشرت خلال الساعات الماضية، وموقفه من السفر مع الميرينجي، في المعسكر الاعدادي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قد نشرت تقريرًا في الساعات الماضية، كشفت فيه أن خيسوس يعاني من إصابة، ولن يتمكن من السفر مع الميرينجي إلى الولايات المتحدة.

ومن جانبه نشر المدافع صاحب الـ 27 عامًا، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" يوضح فيه حقيقة إصابته، ونشر صورة خبر ماركا، وكتب: "هذه معلومات غير صحيحة، أنا لست مصابًا وسأسافر للمشاركة في جولة الولايات المتحدة الأمريكية".

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وكان فاييخو، قد أمضى الموسم الماضي معارًا من ريال مدريد، إلى صفوف غرناطة، وارتبط أيضًا بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني لفريقه.

جدير بالذكر أن بعثة ريال مدريد، تستعد للسفر خلال الساعات القادمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لخوض المعسكر الاعدادي للموسم الجديد، الذي سيتخلله ثلاث مباريات ودية أمام ميلان، ثم برشلونة، ويختتم الجولة بمواجهة تشيلسي يوم 7 أغسطس.