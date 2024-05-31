"أنا أحرجتكم فماذا سيفعل الهلال بكم؟!" .. نور الدين بن زكري يقلق النصر قبل نهائي الكأس

نور الدين بن زكري يثير الجدل..

"النصر أكثر متعة ولكن الهلال أقوى".. بهذه الكلمات، تحدث الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني لنادي الأخدود السعودي، قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال يواجه النصر، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة - بتوقيت مكة المكرمة -، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ابن زكري أكد في تصريحات مع صحيفة "الشرق الأوسط"، على أن الفريق النصراوي، يعتمد على الفنيات الفردية لنجومه؛ بينما الزعيم الهلالي، يركز على التنظيم التكتيكي، والتنوع الخططي للمدرب البرتغالي جورج جيسوس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وشدد المدير الفني الجزائري، على أن النصر يُعاني كثيرًا على المستوى الدفاعي، مستشهدًا بمباراة فريقه الأخدود أمام قلعة العالمي، في الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

وعلى الرغم من خسارة الأخدود (2-3)؛ إلا أن ابن زكري أشار إلى أن فريقه، وصل إلى مرمى النصر "13 مرة"؛ حيث كان قريبًا من تحقيق نتيجة أفضل بكثير، لولا سوء التوفيق.

واختتم نور الدين بن زكري تصريحاته؛ بالقول: "هكذا أحرج وهدد الأخدود بـ(إمكانياته) مرمى نادي النصر.. فماذا سيفعل الهلال بقلعة العالمي؟!".